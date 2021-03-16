Прямой эфир
Общество
Вся актуальная информация по коронавирусу ежедневно обновляется на сайтах https://стопкоронавирус.рф и доступвсем.рф
Мир
Разведка США обвинила Россию в попытках повлиять на исход выборов
Мир
Погранслужба Украины обвинила Россию в нарушении воздушного пространства
Экономика
Эксперт заявил о возможном падении доллара до 70 рублей
Мир
Украинский министр обвинил Россию в проблемах с вакциной AstraZeneca в ЕС
Общество
Вильфанд рассказал о последствиях глобального потепления для России
Общество
В Кремле допустили возможность очного участия Путина в ПМЭФ-2021
Спорт
Фристайлистка Таталина принесла России первое в истории золото ЧМ в биг-эйре
Политика
МИД признал тщетными попытки Запада изменить принадлежность Крыма России
Общество
Дополнительные поезда между Москвой и Петербургом запустят в весенние каникулы

Аэропорт в Нерюнгри закроют на четыре месяца

0
Озвучить текст
Выделить главное
вкл
выкл

Аэропорт Чульман (Нерюнгри, Якутия) летом закроют для приема самолетов на четыре месяца из-за реконструкции взлетно-посадочной полосы (ВПП). Сначала ее длину сократят до 1850 м — с 1 июня по 30 июня. А с 1 июля по 31 октября аэропорт Нерюнгри для посадки самолетов будет закрыт полностью.

В целях сокращения сроков закрытия аэропорта принят наиболее оптимальный вариант графика выполнения работ. При этом выполнение приема-выпуска вертолетов всех типов на период закрытия ВПП планируется выполнять без ограничений. Провести сертификацию реконструированной ВПП и обеспечить начало полетов запланировано на 1 ноября 2021 года, сообщили ИА YakutiaMedia в пресс-службе «Аэропорты Севера». Завершить все работы планируют до конца 2022 года, в том числе строительство нового здания аэровокзала.

Напомним, до 2024 года в Якутии запланированы работы по реконструкции 16 аэропортовых комплексов. Речь идет о воздушных гаванях Якутска, Олекминска, Нюрбы, Мирного, Черского, Жиганска, Хандыги, Белой Горы, Верхневилюйска, Вилюйска, Депутатского, Сангара, Нерюнгри, Полярного, Усть-Неры, Магана. Реализация проектов в Усть-Нере, Полярном и Магане по планам Росавиации намечена на 2022–2024 годы

Прямой эфир
Меню
Подписка на газету
Подписка на новости
RSS

Авторское право на систему визуализации содержимого портала iz.ru, а также на исходные данные, включая тексты, фотографии, аудио- и видеоматериалы, графические изображения, иные произведения и товарные знаки принадлежит ООО «МИЦ «Известия». Указанная информация охраняется в соответствии с законодательством РФ и международными соглашениями.

Частичное цитирование возможно только при условии гиперссылки на iz.ru.

АО «АБ «РОССИЯ» — партнер рубрики «Экономика»

Сайт функционирует при финансовой поддержке Федерального агентства по печати и массовым коммуникациям.

Ответственность за содержание любых рекламных материалов, размещенных на портале, несет рекламодатель.

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Свидетельства о регистрации ЭЛ № ФС 77 - 76208 от 8 июля 2019 года, ЭЛ № ФС 77 - 72003 от 26 декабря 2019 года

Все права защищены © ООО «МИЦ «Известия», 2021