Аэропорт в Нерюнгри закроют на четыре месяца

Аэропорт Чульман (Нерюнгри, Якутия) летом закроют для приема самолетов на четыре месяца из-за реконструкции взлетно-посадочной полосы (ВПП). Сначала ее длину сократят до 1850 м — с 1 июня по 30 июня. А с 1 июля по 31 октября аэропорт Нерюнгри для посадки самолетов будет закрыт полностью.

В целях сокращения сроков закрытия аэропорта принят наиболее оптимальный вариант графика выполнения работ. При этом выполнение приема-выпуска вертолетов всех типов на период закрытия ВПП планируется выполнять без ограничений. Провести сертификацию реконструированной ВПП и обеспечить начало полетов запланировано на 1 ноября 2021 года, сообщили ИА YakutiaMedia в пресс-службе «Аэропорты Севера». Завершить все работы планируют до конца 2022 года, в том числе строительство нового здания аэровокзала.

Напомним, до 2024 года в Якутии запланированы работы по реконструкции 16 аэропортовых комплексов. Речь идет о воздушных гаванях Якутска, Олекминска, Нюрбы, Мирного, Черского, Жиганска, Хандыги, Белой Горы, Верхневилюйска, Вилюйска, Депутатского, Сангара, Нерюнгри, Полярного, Усть-Неры, Магана. Реализация проектов в Усть-Нере, Полярном и Магане по планам Росавиации намечена на 2022–2024 годы