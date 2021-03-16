Массовый отстрел кабанов разрешили в Свердловской области

На территории Свердловской области разрешили массовый отстрел кабанов. Соответствующее решение принял департамент по охране природы и животного мира, приказ подписан 3 марта.

Добыча кабанов разрешена с 1 апреля на охраняемых природных территориях и в охотничьих угодьях. Отстрел можно производить без ограничений по полу и возрасту особей, пишет «ТагилСити.ру».

В качестве причины массового отстрела указывается необходимость в контроле за численностью, а также угроза распространения африканской чумы свиней (АЧС).

Ранее в марте выдача разрешений на весеннюю охоту началась в Московской области. Заявления можно подавать на добычу водоплавающей и боровой дичи. Также необходимы разрешения на хранение и ношение оружия, на добычу охотничьих ресурсов и путевки в случае осуществления охоты в закрепленных охотничьих угодьях с указанием в них данного вида ресурсов и нормы их добычи.