Тина Тернер попрощалась с фанатами и завершила музыкальную карьеру

Тина Тернер объявила, что покидает сцену. Общепризнанной королеве рок-н-ролла уже 81 год. В новом документальном фильме Тернер сообщила о желании пожить вдали от публики и камер, передает телеканал «Известия». За последние 10 лет певица перенесла инсульт, рак кишечника, пересадку почки, самоубийство сына и посттравматическое расстройство. Тина Тернер — восьмикратная лауреатка премии «Грэмми». В последний раз певицу награждали на юбилейной 50-й церемонии в 2008 году.

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