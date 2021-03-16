СК организовал проверку по факту гибели хоккеиста

По факту гибели хоккеиста в Ярославле организовали доследственную проверку. Игрок Молодежной лиги умер после удара шайбой по голове. Тимур Файзутдинов с 12 марта находился в реанимации. 19-летний спортсмен был в крайне тяжелом состоянии, его перевели на искусственную вентиляцию легких. За жизнь хоккеиста боролись врачи Ярославля, где проходил матч, и Москвы — дистанционно, сообщает телеканал «Известия». Соболезнования родным выразил бывший главный тренер сборной России Вячеслав Быков. По словам спортивного комментатора Алексея Меньшова, трагический случай с Файзутдиновым — крайне редкий. Федерация хоккея России окажет материальную поддержку семье спортсмена. Ближайшие матчи КХЛ начнутся с минуты молчания.

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