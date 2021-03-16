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Неизвестные закрасили часть граффити Бэнкси на тюремной стене
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Неизвестные закрасили часть граффити Бэнкси на тюремной стене

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Неизвестные закрасили часть граффити британского уличного художника Бэнкси. Они располагались на стене тюрьмы в британском Рединге, где отбывал наказание писатель Оскар Уайльд. Под закрашенной картиной появилось имя соперника граффитиста. Об этом во вторник, 16 марта, сообщает Independent.

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Граффити Бэнкси на кирпичной стене тюрьмы изображали узника, спускающегося по сплетенной из простыней веревке, к концу которой привязана пишущая машинка. О их появлении стало известно 1 марта, уточняет телеканал «360».

Теперь кто-то закрасил пишущую машинку красной краской, а внизу написал большими буквами Team Robbo («Команда Роббо»).

Джон Робертсон, известный под псевдонимом Король Роббо, был британским андеграундным художником. Его вражда с Бэнкси стала основной темой телевизионного документального фильма Graffiti Wars («Войны граффити»). Он скончался в 2014 году, передает НСН.

Ранее, 11 декабря, в Бристоле появилась новая работа уличного художника Бэнкси. На стене дома — изображение чихающей старушки. Бэнкси опубликовал снимок нового проекта у себя в Instagram. Под фотографией таинственный художник написал «апчхи». Из-за наклона улицы кажется, что от чихания старушки покосились дома. Работа стала привлекать большое внимание. Граффити решили защитить и закрыли прозрачным щитом.

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