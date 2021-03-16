Неизвестные закрасили часть граффити Бэнкси на тюремной стене

Неизвестные закрасили часть граффити британского уличного художника Бэнкси. Они располагались на стене тюрьмы в британском Рединге, где отбывал наказание писатель Оскар Уайльд. Под закрашенной картиной появилось имя соперника граффитиста. Об этом во вторник, 16 марта, сообщает Independent.

Граффити Бэнкси на кирпичной стене тюрьмы изображали узника, спускающегося по сплетенной из простыней веревке, к концу которой привязана пишущая машинка. О их появлении стало известно 1 марта, уточняет телеканал «360».

Теперь кто-то закрасил пишущую машинку красной краской, а внизу написал большими буквами Team Robbo («Команда Роббо»).

Джон Робертсон, известный под псевдонимом Король Роббо, был британским андеграундным художником. Его вражда с Бэнкси стала основной темой телевизионного документального фильма Graffiti Wars («Войны граффити»). Он скончался в 2014 году, передает НСН.

Ранее, 11 декабря, в Бристоле появилась новая работа уличного художника Бэнкси. На стене дома — изображение чихающей старушки. Бэнкси опубликовал снимок нового проекта у себя в Instagram. Под фотографией таинственный художник написал «апчхи». Из-за наклона улицы кажется, что от чихания старушки покосились дома. Работа стала привлекать большое внимание. Граффити решили защитить и закрыли прозрачным щитом.