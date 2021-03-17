Не все дома: граждан в Иркутской области выселяют из жилья

Генпрокуратура проводит проверку законности расширения Прибайкальского нацпарка в Иркутской области, в результате которого граждан без компенсаций выселяют с земельных участков и из домов, оказавшихся на его территории. Ранее с письмом о такой инициативе в надзорное ведомство обратился депутат ГД Александр Якубовский (есть у «Известий»). К нацпарку относились около 300 тыс. га лесных зон, но в прошлом году филиал Росреестра по Иркутской области расширил парк до 520 тыс. га, включив в него 76 населенных пунктов, откуда теперь и выселяют жителей. Они отстаивают свои интересы и готовы дойти до Верховного суда. Эксперты уверены, что сам факт выселения должен иметь более веские основания, а жителям стоит выплачивать компенсации.

Незаконно заняли

В 2020 году были очерчены границы созданного еще в 1986 году Прибайкальского государственного природного национального парка в Иркутской области. Карту-план этой территории подготовил Областной филиал Росреестра во исполнение постановления Совета министров РСФСР от 13 февраля 1986 года. В соответствии с ней в мае прошлого года были внесены границы нацпарка в ЕГРН. Об этом говорится в письме депутата ГД Александра Якубовского в адрес генерального прокурора РФ Игоря Краснова (копия есть у «Известий»).

Согласно постановлению Совета министров РСФСР от 1986-го (копия архивного документа есть у «Известий»), к нацпарку относятся около 300 тыс. га лесных зон (лесо-охотничье хозяйство и лесной фонд) и 112 тыс. га лесохозяйственных предприятий (без изъятия их из хозяйственной эксплуатации).

По новой же версии филиала Росреестра суммарная площадь территории нацпарка превысила 520 тыс. га, «включив в себя территории более чем 70 населенных пунктов и части акватории Байкала», говорится в письме депутата. В частности, там 76 поселений, уточнила юрист, эксперт комитета ГД по природным ресурсам, собственности и земельным отношениям Юлия Саенко.

Не все дома Фото: РИА Новости/Кирилл Шипицин

Граждан в этих населенных пунктах выселяют с земельных участков и домов, указала она. Людям приходят разные исковые заявления от Росимущества или Природоохранной прокуратуры — об истребовании земли из чужого незаконного владения или о признании права собственности на недвижимость и землю отсутствующим, рассказала Юлия Саенко. В таких случаях компенсация не положена по закону, пояснил адвокат, руководитель практики экологического права МКА «ГРАД» Владислав Камышов.

— Эта тема для Иркутской области очень тревожная. От людей приходит большое количество обращений о том, что их выселяют с земель, где они жили и трудились десятилетиями, — сказал «Известиям» Александр Якубовский.

Депутат попросил генпрокурора поручить провести проверку законности действий уполномоченных должностных лиц филиала Росреестра, в результате которых границы Прибайкальского нацпарка «были внесены в нарушение правоустанавливающего документа-постановления Совета министров РСФСР и дать им уголовно-правовую оценку».

Также парламентарий попросил «с учетом, что данные изменения, в случае их незаконного характера, затрагивают судьбы тысяч людей», опротестовать внесенные в ЕГРН сведения.

В Генпрокуратуре «Известиям» сообщили, что обращение поступило, в настоящее время рассматривается. По данным источника, близкого к надзорному ведомству, проверка законности расширения Прибайкальского нацпарка уже ведется.

В пресс-службе Федеральной кадастровой палаты Росреестра «Известиям» сообщили, что в филиал по Иркутской области от Минприроды поступили документы о внесении в ЕГРН сведений о границах Прибайкальского национального парка. В них была информация о площади в 525 тыс. га. При проверке поступивших документов оснований для уведомления о невозможности внесения изменений не выявлено, добавили там.

«Известия» также направили запросы в Росимущество, Минприроды, Байкальскую межрегиональную природоохранную прокуратуру, администрацию Иркутской области. на момент публикации материала ответов не последовало.

Забирают родное

На землях, о которых идет речь, люди живут десятилетиями, ведут хозяйственную деятельность, занимаются фермерством , рассказал Александр Якубовский. Сейчас их, по сути, выселяют с родовых мест, выгоняют из дома, где они живут на основании зарегистрированного права собственности, при этом речи ни о каких компенсациях не ведется. Такие действия по отношению к людям возмутительны и недопустимы, подчеркнул парламентарий.

Например, почти всем жильцам в поселке Песчаное (всего в поселении 16 домов и 22 участка) в сентябре 2020-го пришли иски о незаконно занятых землях, рассказала местная жительница, лидер общественного движения «Люди Байкала. Право на жизнь» Маргарита Коновалюк.

Не все дома Фото: РИА Новости/Кирилл Шипицин

— Самый старый дом в нашем поселке был построен еще в 1939-м. Многие в 1950-1960 годы, — рассказала «Известиям» Коновалюк. — Мы организовали общественное движение, привлекли к проблеме внимание прессы. В итоге истец дважды не явился в суд, и пока иски остались не рассмотренными. Но мы боимся возобновления дела в любой момент.

Суд же по делу отца трех детей Сергея Одинца об изъятии земли из чужого незаконного владения состоялся. Решение было принято не в пользу мужчины.

— Мы с женой копили средства на дачу несколько лет: у двух детей бронхиальная астма, им необходим свежий воздух, — объяснил «Известиям» Сергей Одинец. — Выбрали участок на берегу реки Ангары, проверили все документы, в том числе за деньги запрашивали выписку из ЕГРН. Но это не помогло, мы получили иск. Теперь мы подали на апелляцию, если это не поможет, будем обращаться кассационный суд, затем в Верховный.

Елена Плохова с мужем несколько лет назад продали квартиру в Москве и переехали на остров Ольхон, рассказала женщина «Известиям». Там они приобрели участок и построили дом. Но после завершения стройки получили иск об изъятии земли и сносе недвижимости. Из-за сильных переживаний после года судебных разбирательств муж умер от сердечного приступа. Сейчас вдове за свой счет нужно снести дом, но жить ей больше негде.

— Это произошло в 2019 году, причина, указанная в судебном решении, — земля находится в федеральной собственности, хотя у нас были все необходимые документы. Буду обращаться в Верховный суд, — заявила Елена Плохова.

До уточнения границ нацпарка в 2020-м суды руководствовались картой Байкальской природной территории, на которой парк обозначен условно, пояснила Юлия Саенко.

Кипят страсти

В Иркутском районе ситуация накаляется по поводу незаконного выделенных земельных участков еще с 2016 года, сказал председатель Иркутского регионального отделения Ассоциации юристов России Владислав Шиндяев.

— В этих ситуациях перепутан ответчик: у людей было законное право собственности, зарегистрированное Росреестром. Но даже если речь идет о расторжении договора о праве собственности, гражданам стоит выплачивать компенсации от государства, — считает член комиссии Ассоциации юристов России по градостроительному и жилищному законодательству Шамиль Султанов.

Не все дома Фото: РИА Новости/Кирилл Шипицин

Сегодня государство активно легализует земельные имущественные права, это касается самостроев, отметил эксперт комиссии ЖКХ Общественного совета при Минстрое Павел Склянчук. Но переселять людей с обжитых мест должно быть экстраординарной мерой — только если были допущены серьезные нарушения при планировании расселения, уверен эксперт.

По информации председателя Совета ассоциации предпринимателей туристического бизнеса Байкальского региона Сергея Гребенщикова, на месте изъятых у граждан земель в Иркутской области планируется развивать туристическую инфраструктуру для посетителей нацпарка.