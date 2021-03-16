На комиссии Госсовета представили проект новой промышленной стратегии

На заседании обновленной комиссии Госсовета по направлению «Промышленность» представили проект новой промышленной стратегии России. Об этом сообщил руководитель комиссии Алексей Дюмин во вторник, 16 марта.

По его словам, программа вобрала в себя стратегические инициативы в обрабатывающей промышленности, реализация которых должна в среднесрочной перспективе позволить сделать «качественный индустриальный рывок».

Он отметил важность того, чтобы регионы были как можно больше вовлечены в формирование предложений по представленным стратегическим направлениям.

«Комиссия станет площадкой, на которой мы будем наполнять стратегию проектами будущих технологических побед и контролировать их реализацию. При этом важно сохранить высокий темп работы», — заключил Дюмин.

Глава Минпромторга Денис Мантуров отметил, что в проект были заложены цели, благодаря которым удастся «продолжать двигаться по пути импортозамещения, развивать проекты конверсии, осваивать новые экспортные рынки».

Он подчеркнул, что это делается и сейчас, но, чтобы быть глобально конкурентными в будущем, нужно ставить перед промышленностью «более амбициозные цели».

По его словам, все эти цели «сопрягаются с остальными стержневыми направлениями», за которые отвечают в правительстве.

«И, конечно, наши предложения отражают индустриальные возможности и заделы в отраслях. Как текущие, так и перспективные», — сказал министр.

Также участники заседания подвели краткие итоги работы промышленности в прошлом году. Так, обрабатывающая промышленность, несмотря на сложности и ограничения, вызванные пандемией коронавируса, показала рост на 0,6%.

Мантуров отметил, что реализацию «драматических сценариев» в промышленности удалось предотвратить, теперь нужно сосредоточить усилия на обеспечении технологического суверенитета.

В начале февраля премьер-министр Михаил Мишустин поручил кабмину подготовить стратегию социально-экономического развития страны до 2030 года — к установленному президентом России сроку достижения национальных целей. Стратегия развития промышленности станет одним из важнейших ее блоков. При ее разработке, по словам Мантурова, в качестве приоритетов выделены семь инициатив, сформулированных совместно с регионами, экспертами и бизнес-сообществом.

Была создана рабочая группа «Новая высокотехнологичная экономика». В пресс-службе Минэкономразвития сообщали ТАСС 4 марта, что по итогам рассмотрения 25 февраля на совещании у Мишустина промежуточных результатов приняли решение проработать проекты по направлениям «Новая технологическая среда», «Новый инвестиционный цикл», «Малый бизнес и новая занятость», «Позиционирование в мире и интеграция».

Планы реализации стратегий, оценка необходимых финансовых ресурсов и источники возможного финансирования необходимо подготовить к 8 апреля — в этот день проекты будут защищаться у главы правительства.