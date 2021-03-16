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На комиссии Госсовета представили проект новой промышленной стратегии

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На заседании обновленной комиссии Госсовета по направлению «Промышленность» представили проект новой промышленной стратегии России. Об этом сообщил руководитель комиссии Алексей Дюмин во вторник, 16 марта.

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По его словам, программа вобрала в себя стратегические инициативы в обрабатывающей промышленности, реализация которых должна в среднесрочной перспективе позволить сделать «качественный индустриальный рывок».

Он отметил важность того, чтобы регионы были как можно больше вовлечены в формирование предложений по представленным стратегическим направлениям.

«Комиссия станет площадкой, на которой мы будем наполнять стратегию проектами будущих технологических побед и контролировать их реализацию. При этом важно сохранить высокий темп работы», — заключил Дюмин.

Глава Минпромторга Денис Мантуров отметил, что в проект были заложены цели, благодаря которым удастся «продолжать двигаться по пути импортозамещения, развивать проекты конверсии, осваивать новые экспортные рынки».

Он подчеркнул, что это делается и сейчас, но, чтобы быть глобально конкурентными в будущем, нужно ставить перед промышленностью «более амбициозные цели».

По его словам, все эти цели «сопрягаются с остальными стержневыми направлениями», за которые отвечают в правительстве.

«И, конечно, наши предложения отражают индустриальные возможности и заделы в отраслях. Как текущие, так и перспективные», — сказал министр.

Также участники заседания подвели краткие итоги работы промышленности в прошлом году. Так, обрабатывающая промышленность, несмотря на сложности и ограничения, вызванные пандемией коронавируса, показала рост на 0,6%.

Мантуров отметил, что реализацию «драматических сценариев» в промышленности удалось предотвратить, теперь нужно сосредоточить усилия на обеспечении технологического суверенитета.

В начале февраля премьер-министр Михаил Мишустин поручил кабмину подготовить стратегию социально-экономического развития страны до 2030 года — к установленному президентом России сроку достижения национальных целей. Стратегия развития промышленности станет одним из важнейших ее блоков. При ее разработке, по словам Мантурова, в качестве приоритетов выделены семь инициатив, сформулированных совместно с регионами, экспертами и бизнес-сообществом.

Была создана рабочая группа «Новая высокотехнологичная экономика». В пресс-службе Минэкономразвития сообщали ТАСС 4 марта, что по итогам рассмотрения 25 февраля на совещании у Мишустина промежуточных результатов приняли решение проработать проекты по направлениям «Новая технологическая среда», «Новый инвестиционный цикл», «Малый бизнес и новая занятость», «Позиционирование в мире и интеграция».

Планы реализации стратегий, оценка необходимых финансовых ресурсов и источники возможного финансирования необходимо подготовить к 8 апреля — в этот день проекты будут защищаться у главы правительства.

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