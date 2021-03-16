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Мину времен войны нашли при ремонте моста в Данкове

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В городе Данкове Липецкой области во время ремонта моста через реку Дон рабочие нашли боеприпас времен Великой Отечественной войны. Вокруг места находки было выставлено оцепление.

В региональном управлении государственной противопожарной спасательной службы GOROD48 рассказали, что найденный боеприпас — это 120-миллиметровая минометная мина.

Ее переместили в безопасное место и обезвредили, опасности она не представляет. В среду, 17 марта, мину должны уничтожить на полигоне Липецкого района.

В декабре 2020 года сообщалось, что в Тербунском районе Липецкой области поисковики отряда «Зверобой» нашли 40 боеприпасов. Ими оказались снаряды калибра 152 мм.

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