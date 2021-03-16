Аграрии Тверской области закупят более 180 единиц техники в 2021 году

Сельские хозяйства Тверской области в 2021 году закупят на средства господдержки 182 единицы техники. Об этом сообщает пресс-служба регионального правительства.

Сейчас на территории региона проводится подготовка к весенне-полевым работам. Для помощи аграриям выделены 285 млн рублей господдержки, из которых 95 млн предусмотрены на обновление парка спецтехники, уточняют «Тверские ведомости».

Предполагается, что на выделенные средства можно закупить 182 единицы техники.

В 2021 году под яровые, зерновые и зернобобовые культуры в регионе отдадут более 72 тыс. га земли, под лен-долгунец — 6 тыс. га, картофель — 14 тыс. га, овощи — 2,3 тыс. га, кормовые культуры — свыше 413 тыс. га. Наибольшие посевные площади располагаются в Кашинском горокруге, Калининском, Бежецком, Старицком и Торжокском районах.