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Эксперты назвали регионы России с самым дешевым жильем

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Самые доступные квартиры в России на вторичном рынке предлагаются в Ингушетии — в среднем они стоят около 1 млн рублей. Самые доступные варианты в новостройках — в Курганской области — там новую квартиру в среднем можно купить за 1,7 млн рублей. Об этом свидетельствуют подсчеты, сделанные в компании «ДомКлик», которая входит в экосистему «Сбера», поступившие в распоряжение «Известий» во вторник, 16 марта.

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При расчетах аналитики рассматривали квартиры площадью 45 кв. м на основе объявлений, размещенных на платформе.

Самые доступные варианты на вторичке также предлагаются во Владимирской и Курганской областях. В среднем квартиры от собственника там стоят от 1,7 млн рублей.

В республиках Калмыкия и Марий Эл квартиру можно купить по цене от 1,8 млн рублей. В десятку регионов с самыми низкими ценами на вторичном рынке попали Челябинская, Брянская, Псковская, Саратовская области и Кабардино-Балкария.

На рынке первичного жилья, кроме Курганской области, самое доступное жилье предлагается также в Оренбургской (1,74 млн рублей), Ивановской (1,77 млн рублей), Псковской (1,85 млн рублей) и Саратовской областях (1,96 млн рублей).

В Смоленской области, Адыгее и Ставропольском крае приобрести жилье на первичном рынке можно примерно за 2 млн рублей. В Чувашии и Брянской области минимальные цены на квартиры в новостройках начинаются от 2,1 млн рублей.

Ранее, 10 марта, опрошенные «Известиями» участники рынка заявили, что квартиры в спальных районах российских городов стали более перспективны с точки зрения вложений в недвижимость, чем жилье в центре. В ближайшие 10 лет там цены там вырастут заметнее, чем в центральных локациях.

Особо ликвидные объекты в перспективных локациях на окраинах городов за год могут дорожать в 1,2–1,5 раза быстрее, чем недвижимость в центральных или переоцененных кварталах.

В Москве среди самыми перспективными районами эксперты назвали Люблино, Марьино, Медведково, Лосиный остров, Отрадное, дома у станции «Окружная» (Тимирязевский район и Марфино), Ростокино, Свиблово, Бибирево, Алтуфьево.

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