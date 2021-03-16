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На МКС продолжат поиск утечек воздуха в российском модуле

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Космонавты продолжат поиск утечки воздуха на МКС. Уязвимости помогут обнаружить бумажные полоски. Кусочки листков разбросают в модуле «Звезда». С помощью камер GoPro ученые проследят за движением бумаги, сообщает телеканал «Известия». Космонавты считают, что полоски будут лететь к месту утечки. Эксперимент проведут Сергей Рыжиков и Сергей Кудь-Сверчков.

Телеканал «Известия» доступен в пакетах кабельных операторов, в Москве он находится на 26-й кнопке. Также прямой эфир канала транслируется на сайте iz.ru.

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