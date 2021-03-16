В КНДР осудили совместные учения США и Южной Кореи

В КНДР осудили совместные военные учения США и Южной Кореи. Пхеньян намерен следить за поведением Сеула и Вашингтона. Власти готовы аннулировать межкорейское военное соглашение, заключённое в 2018 году, передает телеканал «Известия». Сестра лидера КНДР Ким Ё Чжон заявила США лучше не делать то, из-за чего будут плохо спать. В КНДР также уверены, что вернуться к тёплым отношениям нелегко.

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