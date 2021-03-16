Наталия Орейро записала песню о пандемии COVID-19 на русском языке

Латиноамериканская певица и актриса Наталия Орейро вместе с группой Bajofondo записала новую песню на русском языке «Будем танцевать» (Listo Pa'Bailar) и представила одноименный клип. Видеоролик был опубликован на YouTube.

Песню музыканты записали в разгар пандемии коронавируса. В ролике Орейро и Bajofondo появляются в отдельных «окошках», но на одном экране. Это отсылка к видеоконференциям на фоне COVID-19. Первый куплет песни звучит на испанском языке.

В своей новой работе певица выражает уверенность в том, что в скором времени люди вновь смогут быть рядом друг с другом. Между тем пока Орейро призвала слушателей «танцевать танго по отдельности», пишет сайт aif.ru.

Как отметили представители певицы в беседе с ТАСС, новый трек представляет собой позитивный и обнадеживающий взгляд на мировую обстановку, переданный через музыку и танцы.

Наталия Орейро не раз признавалась в своей любви к России, а также в том, что учит русский язык. Она поет русскоязычные версии своих хитов, даже записала на трех языках (русском, испанском и английском) композицию United by Love к чемпионату мира по футболу, который в 2018 году прошел в России.

В июне 2020 года Наталия Орейро рассказала, что подала документы на получение российского гражданства.

Тогда же посольство России в Аргентине сообщило, что просьба Орейро о предоставлении российского гражданства находится на рассмотрении российскими властями.