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Самолет совершил аварийную посадку в Новосибирске

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Пассажирский самолет, следовавший из Новосибирска в Иркутск, совершил аварийную посадку в аэропорту вылета, пишет РЕН ТВ во вторник, 16 марта.

По данным телеканала, во время полета экипаж заподозрил возникновение проблем с одним из двигателей из-за сигналов датчика. Посадка прошла в штатном режиме, информации о пострадавших нет. Причины произошедшего устанавливаются.

Как уточняет TACC со ссылкой на источник в экстренных службах, речь идет о самолете авиакомпании S7. Уточняется, что после возвращения в новосибирский аэропорт Толмачево пассажиры были отправлены в Иркутск резервным бортом.

13 марта сообщалось, что из-за отказа второго двигателя самолет совершил экстренную посадку в Тюмени. Авиалайнер выполнял рейс по маршруту Москва–Новосибирск.

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