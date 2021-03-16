Самолет совершил аварийную посадку в Новосибирске

Пассажирский самолет, следовавший из Новосибирска в Иркутск, совершил аварийную посадку в аэропорту вылета, пишет РЕН ТВ во вторник, 16 марта.

По данным телеканала, во время полета экипаж заподозрил возникновение проблем с одним из двигателей из-за сигналов датчика. Посадка прошла в штатном режиме, информации о пострадавших нет. Причины произошедшего устанавливаются.

Как уточняет TACC со ссылкой на источник в экстренных службах, речь идет о самолете авиакомпании S7. Уточняется, что после возвращения в новосибирский аэропорт Толмачево пассажиры были отправлены в Иркутск резервным бортом.

13 марта сообщалось, что из-за отказа второго двигателя самолет совершил экстренную посадку в Тюмени. Авиалайнер выполнял рейс по маршруту Москва–Новосибирск.