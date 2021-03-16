Банки ожидают сохранения ключевой ставки на уровне 4,25%, но только на короткий срок, передает телеканал «Известия». 19 марта состоится заседание финансового регулятора. От главы Центрального банка ждут заявления о повышении ставки в ближайшем будущем.

Эксперты отмечают рост инфляции выше прогнозного уровня. Спрос на товары и услуги постепенно восстанавливается. Ужесточение денежно-кредитной политики может затормозить рост цен. В ожидании роста ключевой ставки банки станут менять свои условия. Финансовые организации могут заранее начать повышать проценты по кредитам и депозитам.

Телеканал «Известия» доступен в пакетах кабельных операторов, в Москве он находится на 26-й кнопке. Также прямой эфир канала транслируется на сайте iz.ru.