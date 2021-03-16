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Трое погибли в результате наезда автомобиля на пешеходов в Сан-Диего

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Минимум три человека погибли в американском городе Сан-Диего в результате наезда автомобиля на пешеходов. Об этом в понедельник, 15 марта, сообщил телеканал NBC 7 San Diego со ссылкой на полицию.

По данным американских правоохранителей, еще несколько человек получили различные травмы.

Авария произошла ранее, 15 марта, в центре города возле муниципального колледжа. На место происшествия были направлены более 60 сотрудников экстренных служб, а также пять автомобилей и вертолет, пишет сайт kp.ru.

Установлено, что автомобиль выехал на пешеходную зону под мостом, где располагались несколько палаток. Предположительно, там могли жить бездомные.

Всего под колеса попали не менее девяти человек, состояние двоих пострадавших медики оценивают как критическое.

Полицейские задержали 71-летнего водителя машины. По предварительным данным, он управлял автомобилем в состоянии алкогольного опьянения. В момент прибытия на место ДТП правоохранителей мужчина пытался помочь одному из пострадавших, отмечает телеканал «Звезда». Автомобилист задержан, пишет НСН.

В январе сообщалось, что в американском городе Такома (штат Вашингтон) полицейская машина наехала на зрителей на нелегальных гонках. Пострадал один человек, его госпитализировали.

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