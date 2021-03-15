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Число рейдов на общественном транспорте выросло в Самаре

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С прошлой недели в Самаре удвоили количество рейдовых проверок на общественном транспорте – до 12 в день. Пропорционально больше стали выявлять и тех, кто не использует средства индивидуальной защиты от начала и до конца поездки.

Вместе с тем, под контролем продолжает находиться и дисциплина кондукторов и водителей, которые также обязаны выходить в рейсы в средствах защиты органов дыхания, и соблюдение регламента дезинфекции подвижного состава. Кроме того, перечень профилактических мероприятий пополнился вакцинацией от коронавируса, передает НИА «Самара».

«Во всех предприятиях и подразделениях транспортной отрасли подготовлены списки сотрудников, которые могут пройти вакцинацию – это персонал, у которого результаты анализов ранее показали отсутствие антител к данному вирусу», – рассказал замруководителя департамента транспорта Самары Юрий Тапилин.

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