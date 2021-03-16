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В России вырастили встраивающиеся в глаза клетки сетчатки

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Ученые МФТИ и исследователи Гарвардского университета провели первую в мире успешную операцию по выращиванию клеток сетчатки, которые повреждаются при развитии глаукомы, способные врастать в глаза. Подробности операции специалисты рассказали «Известиям».

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Уточняется, что технология была проверена на мышах, и ученые удостоверились, что клетки могут выживать после врастания на протяжении года.

По словам младшего научного сотрудника лаборатории геномной инженерии МФТИ Евгения Кегелеса, специалисты использовали в ходе эксперимента несколько категорий мышей.

«Были мыши с моделью глаукомы, мыши с повышенным внутриглазным давлением и те, у которых были удалены собственные ганглионары, и новорожденные мыши: мы проверяли гипотезу более спешной приживаемости молодых ганглионарных клеток в формирующейся сетчатке. В результате оказалось, что клетки встроились и прорастили аксоны, которые позволят связать глаз с мозгом. Улучшенная выживаемость клеток у новорожденных мышей дает нам перспективное направление для поиска наилучшего микроокружения», — пояснил эксперт.

Для мышей клетки сетчатки можно вырастить примерно за три недели. Для человека, по мнению ученых, срок увеличится до 50-100 дней. При этом из-за редких отторжений глаза выращивание ткани клеток для пациентов с глаукомой будет затруднительным, поэтому можно будет создать банк клеток для таких пациентов. Однако срок начала применения технологии в лечебной практике оценивается примерно в 10 лет.

Подробности читайте в эксклюзивном материале «Известий»:

Про зрение: в России вырастили клетки сетчатки, встраивающиеся в глаза

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