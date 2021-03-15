Киноакадемия объявила список номинантов на «Оскар»-2021

Объявлены номинанты премии «Оскар»-2021. Энтони Хопкинс и Чедвик Боузман поборются за звание лучшего актера. В списке претендентов также Гари Олдман, Стивен Юн, Риз Ахмед. В категории «Лучший фильм» соревнуются восемь картин, передает телеканал «Известия». В номинации «Лучшая актриса» сойдутся Кэри Маллиган и Ванесса Кирби. Среди претендентов также Андра Дэй, Виола Дэвис, Фрэнсис Макдорманд. Лучшим режиссером года может стать Дэвид Финчер или Хлоя Чжао. Среди номинантов также Томас Винтерберг, Ли Айзек Чун и Эмиральд Феннел.

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