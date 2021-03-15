Российские IT-компании могут стать свободными от плановых проверок

Российские IT-компании могут освободить от плановых проверок. Соответствующий документ подготовили в Минцифре. Мера вошла во второй пакет поддержки IT-отрасли, сообщает телеканал «Известия». Инициатива находится на рассмотрении правительства. Ранее компаниям снизили налог на прибыль с 20 до 3%. Уменьшены социальные взносы с 14 до 7,6%.

Телеканал «Известия» доступен в пакетах кабельных операторов, в Москве он находится на 26-й кнопке. Также прямой эфир канала транслируется на сайте iz.ru.