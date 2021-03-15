В правительстве задумались о расширении программы «Дальневосточный гектар»

Премьер-министр России Михаил Мишустин поддержал идею о предоставлении дополнительного гектара для тех, кто в рамках проекта «Дальневосточный гектар» эффективно освоил первый полученный земельный участок. Об этом в понедельник,15 марта, сообщил глава правительства на совещании по вопросам социально-экономического развития Дальнего Востока.

Глава кабмина напомнил о предложении, поступившем от предпринимателя Михаила Утробина, о предоставлении возможности получения дополнительного участка для ведения хозяйства в случае успешного освоения «дальневосточного гектара».

«Таким людям, конечно, надо помогать, и его предложение о дополнительном гектаре успешно работающим предпринимателям очень правильное», — отметил глава правительства.

Мишустин подчеркнул, что программу по поддержке предпринимателей Дальнего Востока необходимо расширять. Он призвал профильные министерства оперативно исполнить поручения по разработке и внедрению соответствующих предложений, а также доложить о результатах.

Закон, давший старт реализации масштабной федеральной программы по предоставлению гражданам России «дальневосточного гектара», вступил в силу 1 июня 2016 года. Согласно ему, каждый россиянин имеет возможность бесплатно получить на Дальнем Востоке земельный участок в пользование сроком на пять лет, а в случае его освоения — в аренду или собственность.

В июле 2020 года вице-премьер России, полномочный представитель президента России в ДФО Юрий Трутнев заявил, что россияне смогут бесплатно получить земельный участок в арктической зоне страны площадью до 1 га благодаря новому законопроекту, подготовленному по его поручению. Документ создан на основе успешного опыта получения земли россиянами на Дальнем Востоке.

В декабре 2019 года стало известно, что «дальневосточный гектар» получили более 75 тыс. человек. В ДФО, по его словам, на тот момент деятельность осуществляли 2127 проектов с государственной поддержкой.