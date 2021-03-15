Ученые NASA назвали точную дату смерти планеты Земля

Специалисты NASA заявили, что знают точную дату конца света. Учёные вычислили, что нашей планете остался миллиард лет. Исследователи перепроверили свои расчёты 400 тыс. раз, передает телеканал «Известия». То есть всё живое прекратит своё существование в 1 000 002 021 году. К тому времени солнечная радиация полностью уничтожит атмосферу Земли. На планете просто не останется кислорода.

Телеканал «Известия» доступен в пакетах кабельных операторов, в Москве он находится на 26-й кнопке. Также прямой эфир канала транслируется на сайте iz.ru.