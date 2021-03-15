Российский поисковик начнут предустанавливать на смартфоны с 1 июля

На гаджетах в браузерах установят российские поисковики по умолчанию. Норма станет обязательной для производителей с 1 июля. Минцифры сообщило, что мера поможет российским компаниям. Huawei готова к установке отечественного ПО, сообщает телеканал «Известия». К новым правилам уже подготовились в LG. С 1 апреля на гаджетах обязательно должно быть российское ПО. В списке программ почтовые клиенты, интернет-браузеры.

Телеканал «Известия» доступен в пакетах кабельных операторов, в Москве он находится на 26-й кнопке. Также прямой эфир канала транслируется на сайте iz.ru.