Британский генерал заявил о непригодности действующих британских войск

Британский генерал обвинил кабмин страны в развале армии. С критикой выступил экс-глава генштаба ВС генерал Ричард Даннат. Среди основных причин — отсутствие современной техники, тогда как армия не получает достаточно денег, а минобороны неадекватно распределяет имеющиеся средства, передает телеканал «Известия». В частности, по мнению Данната, минобороны впустую тратит миллионы на неактуальные в настоящее время истребители F-35. Тогда как, к примеру, в США ищут дешевые замены машинам с ценой более $100 млн за штуку. В текущей ситуации, уверен Даннат, большие военные операции для Лондона — непозволительная роскошь. Также генерал ожидает существенного сокращения британских войск до 2030 года.

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