В Мьянме за сутки при разгоне протестов погибло около 40 человек
Военное положение ввели в двух районах столицы Мьянмы. Режим призван укрепить безопасность в Янгоне. Как минимум 38 человек погибли за один день протестов в Мьянме. О потерях сообщили организаторы акций. Правоохранители задержали более 100 участников беспорядков, передает телеканал «Известия». Кроме того остаются под стражей более 2 тыс. демонстрантов. В свою очередь власти страны сообщают о применении оружия протестующими и убийстве двух полицейских. Военные Мьянмы 1 февраля устроили госпереворот. Акции протеста жителей страны жестоко подавляются.
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