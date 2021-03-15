Пеле поздравил Криштиану Роналду с новым рекордом количества голов

Пеле поздравил Криштиану Роналду с новым рекордом, который превзошел рекорд легендарного спортсмена по числу голов. Португалец за все годы карьеры забил 770 мячей в официальных играх, передает телеканал «Известия». На счету бразильского футболиста голов было меньше — 767. Пеле в своем Instagram отметил, что любит следить за игрой Роналду и восхищается им. Последний матч «Ювентус» сыграл с «Кальяри» в рамках чемпионата Италии. Роналду оформил хет-трик, его команда выиграла со счётом 3:1.

Телеканал «Известия» доступен в пакетах кабельных операторов, в Москве он находится на 26-й кнопке. Также прямой эфир канала транслируется на сайте iz.ru.