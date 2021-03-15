В Волгограде тамада умерла во время свадьбы

Ведущая свадьбы в Волгограде скончалась прямо во время торжества. Об этом в воскресенье, 14 марта, сообщил портал V1.ru.

ЧП произошло 13 марта в отеле «Семь королей» на улице Электролесовской в Советском районе города. По словам очевидцев, женщина проводила один из конкурсов, когда вдруг упала и потеряла сознание.

«Кто-то из гостей побежал по соседним залам в поисках врача, кто-то пытался помочь ведущей. Она была без сознания. Кто-то из гостей не раз пытался ей помочь. Потом приехала реанимация и забрала ее. Уже позже мы узнали, что Екатерину не довезли», — рассказал один из гостей торжества.

По факту случившегося управление регионального СК России начало проверку, отмечает телеканал «Звезда». Установлено, что погибшей оказалась известная в регионе ведущая свадебных мероприятий Екатерина Морина. О причинах смерти женщины не сообщается. Предположительно, это мог быть инсульт, пишет сайт kp.ru. Известно, что у нее остались муж и трое детей.

Выясняются причины и обстоятельства произошедшего.

23 января сообщалось, что на свадьбе, которая проходила в Новой Москве, застрелили жениха и его брата. Оба погибших — уроженцы Молдавии. В тот же день в СК подтвердили задержание подозреваемого в убийстве жениха на свадьбе в «новой Москве».