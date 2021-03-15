Легковой автомобиль столкнулся с БТР во Владивостоке

Во Владивостоке легковой автомобиль такси столкнулся с бронетранспортером. Об этом в понедельник, 15 марта, сообщил сайт kp.ru.

ДТП произошло утром 15 марта на повороте на улицу Карьерную со Снеговой. Автомобиль марки Toyota Prius столкнулся с БТР-82А, который двигался в колонне военной техники.

Как сообщил ТАСС информированный источник в штабе Тихоокеанского флота, легковушка нарушила ПДД, попытавшись вклиниться в колонну военной техники.

Транспортные средства заняли большую часть проезда. Устанавливаются причины и обстоятельства произошедшего. О степени повреждения легковушки не сообщается.

РЕН ТВ опубликовал кадры, снятые на месте ДТП.

Известно, что неподалеку от места ДТП находится военная часть.

14 марта следователи в Свердловской области начали проверку по факту ДТП с участием легковушки и грузовика, в котором погибли пять человек, включая двоих детей.