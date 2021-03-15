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В Германии огласили предварительные итоги региональных выборов

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В ФРГ огласили предварительные итоги региональных выборов. По оценкам специалистов, результаты полностью изменили политическую картину страны с прошлых выборов в 2016 году, сообщает телеканал «Известия». Пока что лидер голосования — партия «Зелёные», у них 31%. На втором месте Христианско-демократический союз (ХДС) — 23%, на 4% меньше, чем на прошлых выборах.

«Альтернатива для Германии» тоже потеряла позиции — 11,5%. Социал-демократы набрали 12%, а либералы из Свободной демократической партии получили 11,5%. «Левые» и «Свободные избиратели» не смогли пройти барьер в 5%.

Телеканал «Известия» доступен в пакетах кабельных операторов, в Москве он находится на 26-й кнопке. Также прямой эфир канала транслируется на сайте iz.ru.

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