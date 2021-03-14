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Строительство корпуса онкодиспансера в Воронеже ведется по графику

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Губернатор Воронежской области Александр Гусев провел совещание по вопросам, связанным с возведением хирургического корпуса клинического онкологического диспансера. В настоящее время полностью завершены подготовительные работы, подведены временные электрические сети и временное водоснабжение, закончено устройство монолитной железобетонной фундаментной плиты, стен и перегородок технических этажей и парковки, почти закончены земляные работы. Об этом пишет ИА «Абирег».

«Хирургический корпус очень востребован региональной системой здравоохранения, его ждут пациенты. Нам нужно поддерживать высокие темпы строительства и вместе с тем создать современный объект, отвечающий всем требованиям», — подчеркнул глава региона.

К середине мая планируется приступить к надземным работам по строительству хирургического корпуса, а к середине осени — завершить все основные строительно-монтажные и кровельные работы.

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