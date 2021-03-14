Россия отметила Масленицу

В Северной столице ярко провели Масленицу. Гостей подворья на Никольских рядах ждали блины и другие угощения. Петербуржцев развлекали танцами и хороводами. Отдельным подарком горожанам стало выступление Cirque du Soleil, сообщает телеканал «Известия». Жители Ельца проводили зиму Широкой Масленицей. Праздник прошел на четырех городских площадках. Во Владивостоке испекли 4 тыс. блинов на Масленицу. Жители города отмечают проводы зимы ярмаркой и концертом. Народные гулянья не обошлись и без веселых конкурсов. Отдыхающие соревновались в метании валенка, в боях подушками. Смельчаки попытались взобраться на масленичный столб. Кульминацией праздника стало сжигание чучела Масленицы.

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