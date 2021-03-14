Шеф-редактор Bild отстранен от работы после обвинений в харассменте

Шеф-редактора Bild Юлиана Райхельта отстранили от работы за слухи о харассменте. Сообщается, что о домогательствах со стороны начальника заявили как минимум шесть сотрудниц издания. Юлиан Райхельт был шеф-редактором Bild с 2018 года, передает телеканал «Известия». К расследованию дела привлекли специальную комиссию. Идет поиск других возможных пострадавших. Отмечается, что предыдущий шеф-редактор, которого сменил Райхельт, также уволился на фоне расследования о сексуальных домогательствах.

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