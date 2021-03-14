Эксперт предрек обвал доллара и укрепление рубля в апреле

Доллар ждет обвал, а рубль укрепит позиции. Аналитик Андрей Кузнецов сделал прогноз по курсу валют. В апреле на руку рублю сыграют выплаты в казну НДС, сообщает телеканал «Известия». Растет внешний спрос и на российские нефтепродукты. По мнению эксперта, евро не превысит порог в 85,45 рубля. Доллар же начнет снижение и упадет до 70 рублей. Аналитики напоминают, что РФ поменяла структуру накоплений. Доля доллара и евро в ФНБ снижена до 35%, выросли доли юаня и иены.

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