В последнее время в медийном пространстве и экспертном сообществе всё чаще можно услышать словосочетание «общественный договор». Он предполагает распределение доходов, которое отвечает интересам бизнеса, государства и, конечно, населения. На основании такого договора можно строить долгосрочную экономическую политику, обеспечивающую устойчивое развитие страны.

Сложившиеся сейчас механизмы распределения и перераспределения доходов постепенно превращаются в важнейшее ограничение развития экономики. Наиболее наглядно это видно при анализе структуры расходов населения. Сейчас у 50% наименее обеспеченных российских семей доля затрат на продовольствие в структуре общих расходов превышает 40%. Если сюда добавить различные обязательные платежи, то окажется, что у этой части российских граждан почти нет возможности пользоваться высококачественными услугами образования, здравоохранения, обеспечивать регулярный отдых за счет собственных средств.

В этих условиях ключевая роль в обеспечении социальными услугами ложится на государство. Но понятно, что если в том или ином уровне поддержки нуждается каждый второй житель страны, то обеспечить высокое качество по всему спектру таких услуг практически невозможно в силу бюджетных ограничений.

Если же посмотреть на доходы и расходы богатых россиян, то и здесь ситуация не способствует росту экономики. В этой части нашего общества имеется достаточно высокая обеспеченность жильем, автомобилями, бытовой техникой. Поэтому рост доходов такой группы населения в период кризиса в меньшей степени, чем хотелось бы, трансформировался в спрос, хотя и оказал ощутимую поддержку, к примеру, сектору жилищного строительства.

По моим оценкам, более равномерное распределение доходов потенциально способно обеспечить в условиях 2021 года дополнительный рост ВВП на уровне до 2%. Это достаточно значимый ресурс.

Наиболее эффективным механизмом изменения сложившейся ситуации может стать использование политики налогообложения. Длительный период сохранения плоской шкалы налога на доходы физических лиц (НДФЛ) выполнил свою задачу, выросла его собираемость, работники поняли выгоду «белой» зарплаты и т.д. Но с момента ее введения прошло 20 лет, экономика значительно изменилась, и в интересах российского общества сформировать новую систему перераспределения доходов населения, которая могла бы стать эффективной и понятной для всех работников.

С 2021 года до 15% повышена ставка НДФЛ для тех граждан, чей годовой доход превышает 5 млн рублей. То есть в России фактически введена прогрессивная шкала налогообложения. Наряду с повышением фискальных сборов на обеспеченных граждан не менее актуальным вопросом является изменение налогообложения наиболее бедных российских работников.

Если человек получает месячную заработную плату в размере 25–30 тыс. рублей, то выплачиваемый им ежемесячно подоходный налог составит 3250–3900 рублей, и с высокой долей вероятности он обратится за каким-либо видом государственной поддержки. Казалось бы, отмена налогообложения таких доходов является способом избежать перекладывания доходов из одного кармана в другой с минимальным экономическим эффектом. Но не всё так просто.

Проблема связана с текущей конфигурацией налоговой системы. НДФЛ зачисляется в региональный и местный бюджеты в пропорции 85% на 15%. Таким образом, отмена взимания НДФЛ с низких зарплат может больно ударить по наименее богатым российским регионам. Именно поэтому разумное предложение по эффективному перераспределению налоговой нагрузки не находит практического применения.

Для того чтобы пойти на этот шаг, потребуется изменение базовых принципов налоговой системы в части межбюджетных отношений. Процесс сложный, но всё больше аргументов в пользу того, что это нужно делать. Если больше ответственности в управлении экономикой будет делегироваться на региональный уровень, то этот механизм должен быть финансово обеспечен. В частности, можно было бы предусмотреть федеральные выплаты, компенсирующие выпадающие доходы регионов от обнуления ставки НДФЛ для наименее богатых граждан, либо иные способы возмещения.

Действия по перераспределению доходов должны носить комплексный характер. Необходимо определить периоды повышения ставок НДФЛ и пороговые уровни доходов. Особенно важно не допустить избыточного напряжения в обществе, связанного с несправедливостью распределения доходов. Наименее обеспеченные семьи должны получить дополнительные доходы, которыми могли бы распорядиться для повышения качества жизни.

В свою очередь возможное повышение налогов для наиболее богатых граждан должно компенсироваться расширенной системой налоговых вычетов, стимулирующих расходы на недвижимость, товары длительного пользования, высокотехнологичные виды услуг и т.д. То есть должны быть созданы условия для стимулирования спроса граждан на отечественные высокотехнологичные товары и услуги, что будет способствовать общему росту качества жизни в стране.

Автор — замдиректора Института народнохозяйственного прогнозирования РАН

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