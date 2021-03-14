Google не удалось остановить процесс по делу о незаконном сборе данных

Google грозят многомиллиардные выплаты после иска пользователей. Корпорации не удалось убедить суд Калифорнии остановить процесс. Дело касается незаконного вторжения в частную жизнь. Истцы уверены, что Google тайно собирает информацию о пользователях. Данные получают даже в режиме анонимного использования браузера, передает телеканал «Известия». Суд постановил, что компания не уведомляла людей о сборе данных. Однако в Google ссылаются на положения политики конфиденциальности. В соглашении есть информация об осуществлении сбора данных, и пользователи ее подписывают.

Телеканал «Известия» доступен в пакетах кабельных операторов, в Москве он находится на 26-й кнопке. Также прямой эфир канала транслируется на сайте iz.ru.