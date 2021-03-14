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В Париже полицейский застрелил угрожавшего ему с ножом мужчину

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Сотрудник полиции столицы Франции применил огнестрельное оружие после нападения на него мужчины с ножом. Об этом 14 марта сообщил телеканал BFM.TV.

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Инцидент произошел днем в 18-м округе Парижа. Нападавший застрелен, отмечается на странице правоохранителей в Twitter.

«Под угрозой ножа полицейский был вынужден применить свое служебное оружие», — отметили в полиции.

Силовики оцепили место происшествия и призвали жителей Парижа избегать этот район. Отмечается, что нападавший не выдвигал требований и не выкрикивал никаких лозунгов.

3 января молодой мужчина пришел босиком в парк близ города Вильжюиф около Парижа и набросился с ножом на гуляющих, ранив одного мужчину. Затем он отправился к крупному торговому центру и на стоянке ударил ножом еще одного мужчину и женщину.

Нападавшего застрелили. В результате атаки один человек погиб, двое других были доставлены в больницы.

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