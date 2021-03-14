Обозреватель Le Figaro предрек Европе выход Франции из Евросоюза

Обозреватель Le Figaro Лоран Эрбле предрек Европе Frexit. Это означает выход Франции из ЕС по аналогии с Brexit. По мнению Эрбле, ЕС не защитил Францию ни от одного кризиса. Журналист считает, что пандемия показала, что из ЕС ушла промышленность. Почти не осталось предприятий по изготовлению масок. 80% ингредиентов для лекарств производится за пределами Европы, передает телеканал «Известия». Евросоюз выделил на помощь экономике всего €300 млрд. Эрбле заявил, что ЕС мог бы оказать странам более существенную поддержку. По мнению обозревателя, Британия справляется с пандемией лучше ЕС после «развода». Европейские страны закупают вакцину в России и Китае. Le Figaro сообщает, что это бьет по престижу Евросоюза.

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