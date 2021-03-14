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«Балкон Гитлера» в Вене откроют для экскурсий

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В Вене планируют открыть для посетителей «Балкон Гитлера». Отсюда диктатор провозгласил аншлюс Австрии и Третьего рейха. Выступление состоялось 15 марта 1938 года, передает телеканал «Известия». Сначала экскурсии организуют для заинтересованных групп. Большинство опрошенных высказалось за открытие балкона.

Телеканал «Известия» доступен в пакетах кабельных операторов, в Москве он находится на 26-й кнопке. Также прямой эфир канала транслируется на сайте iz.ru.

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