«Балкон Гитлера» в Вене откроют для экскурсий

В Вене планируют открыть для посетителей «Балкон Гитлера». Отсюда диктатор провозгласил аншлюс Австрии и Третьего рейха. Выступление состоялось 15 марта 1938 года, передает телеканал «Известия». Сначала экскурсии организуют для заинтересованных групп. Большинство опрошенных высказалось за открытие балкона.

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