Где блины, там и мы: как в России отметили Масленицу

Масленица — восточнославянский праздник, сохранившийся со времен язычества и не утративший своей актуальности после принятия христианства. В этом году россияне отмечали Масленицу с 8 по 14 марта — согласно православной традиции, масленичная неделя начинается за 56 дней до Пасхи. Ограничения из-за COVID-19 внесли корректировки в народные гулянья: где-то запретили дегустацию блинов, а где-то Масленицу и вовсе встречали в онлайн-формате, однако в некоторых регионах праздник все-таки состоялся. Как это было — в галерее «Известий»