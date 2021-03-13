В США полицейский убил вооруженную афроамериканку. Во время стандартного досмотра машины ситуация вышла из-под контроля. Джош Бейкер обнаружил у водителя пакетик с неизвестным веществом, передает телеканал «Известия». Женщина схватила сумку и попыталась сбежать. При задержании полицейский применил электрошокер. Женщина открыла по Бейкеру огонь. В ответ правоохранитель несколько раз выстрелил в нарушительницу. Женщина с серьезными травмами всё же уехала. Как стало известно, позже 31-летняя нарушительница умерла. Полицейского в тяжелом состоянии доставили в больницу. Бейкера прооперировали, его жизни ничего не угрожает.

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