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В США полицейский убил вооруженную афроамериканку

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В США полицейский убил вооруженную афроамериканку. Во время стандартного досмотра машины ситуация вышла из-под контроля. Джош Бейкер обнаружил у водителя пакетик с неизвестным веществом, передает телеканал «Известия». Женщина схватила сумку и попыталась сбежать. При задержании полицейский применил электрошокер. Женщина открыла по Бейкеру огонь. В ответ правоохранитель несколько раз выстрелил в нарушительницу. Женщина с серьезными травмами всё же уехала. Как стало известно, позже 31-летняя нарушительница умерла. Полицейского в тяжелом состоянии доставили в больницу. Бейкера прооперировали, его жизни ничего не угрожает.

Телеканал «Известия» доступен в пакетах кабельных операторов, в Москве он находится на 26-й кнопке. Также прямой эфир канала транслируется на сайте iz.ru.

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