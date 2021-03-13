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США ввели новые санкции против поставщиков Huawei

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США ввели новые санкции против поставщиков Huawei. Администрация Джо Байдена изменила условия ранее выданных лицензий. Эти документы позволяли партнерам снабжать китайского производителя некоторыми деталями. передает телеканал «Известия». Huawei находится под американскими санкциями с мая 2019 года. США обвиняют компанию в шпионаже и работе на спецслужбы Китая.

Телеканал «Известия» доступен в пакетах кабельных операторов, в Москве он находится на 26-й кнопке. Также прямой эфир канала транслируется на сайте iz.ru.

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