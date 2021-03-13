Не менее восьми человек погибли при взрыве автомобиля в Афганистане

В результате взрыва заминированного автомобиля в афганском городе Герат погибли восемь человек и около 50 получили ранения. Об этом сообщило агентство Pajhwok Afghan News в пятницу, 12 марта.

Как рассказал пресс-секретарь Управления общественного здравоохранения Герата Мохаммад Рафик Ширзай среди погибших двое детей, кроме того, ранения получили трое несовершеннолетних.

Все пострадавшие доставлены в больницы, шестеро раненых находятся в критическом состоянии. Также сообщается, что более 20 домов пострадали в результате взрыва.

В ноябре 2020 года начиненный взрывчаткой автомобиль взорвался в афганском городе Газни, погибли не менее 27 человек. Еще около 20 человек получили ранения. Большинство погибших — военнослужащие.