Американец заработал $300 тыс. на кешбэке с кредитной карты

Житель США Константин Аникеев нашел способ зарабатывать крупные средства «из воздуха» на кешбэке с кредитной карты, но после многолетнего судебного разбирательства все же должен будет заплатить налоги с части этой суммы, сообщила газета Wall Street Journal.

Аникеев нашел кредитную карту с неограниченным кешбэком в 5% для покупок в супермаркетах. В супермаркетах он покупал подарочные карты, карты менял на платежные поручения, а поручения в свою очередь обналичивал на свой банковский счет. Сборы за подарочные карты и платежные поручения были значительно меньше кешбэка, так что деньги получалось делать практически из воздуха.

За 2013-2014 год находчивый американец провел транзакции больше чем на $6 млн, но такие непривычно высокие траты с кредитки привлекли внимание Налоговой службы США (IRS) и ведомство провело налоговый аудит и потребовала заплатить подоходный налог на прибыль в размере $300 тыс.

По результатам многолетнего суда Аникееву придется заплатить налоги лишь с небольшой доли транзакций. Но власти уже думают, как закрыть лазейку на будущее. Обычно кешбэк рассматривается как скидка на покупку и не облагается налогом, но в данном случае суд посчитал, что нужно заплатить налог с прибыли от покупки платежных поручений.

Кроме того, судья предложил IRS способ закрыть налоговую лазейку. Так, если подарочные карты можно рассматривать как собственность, то их обмен на платежные поручения можно рассматривать как продажу собственности с получением прибыли, а прибыль облагать подоходным налогом.

Аникеев разочарован решением суда. По его словам, традиционная налоговая классификация платежных поручений де-факто не позволяет взимать налоги с прибыли, полученной при их приобретении.

Издание приводит мнение специалиста по налоговому праву, профессора Университета Индианы Стефани Хоффер, которая считает решение суда странным. Действительно, кешбэк обычно рассматривают как скидку при покупке и не облагают налогом. Но Аникеев де-факто ничего не покупал, то есть его кешбэк — это явный налогооблагаемый доход, а не скидка, отметила она.

В 2020 году за первую половину года доля безналичных платежей в России увеличилась на 67%. Рост числа операций с банковскими картами увеличился в пять раз. Банки стимулируют безналичные расчеты с помощью кэшбэка и различных программ лояльности.