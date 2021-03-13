Прямой эфир
Общество
Вся актуальная информация по коронавирусу ежедневно обновляется на сайтах https://стопкоронавирус.рф и доступвсем.рф
Мир
В США заявили о причастности партнеров Microsoft к хакерским атакам
Культура
Картина Дюпонтеля «Счастливо оставаться» получила «Сезар» за лучший фильм
Наука
Российской ракете «Союз» впервые за полвека сменили дизайн
Общество
Синоптик рассказала о предстоящем потеплении в Москве
Мир
США дали временное убежище находящимся в стране гражданам Мьянмы
Мир
Налогоплательщики США начнут получать прямые выплаты в $1400
Спорт
«Зенит» уступил «Олимпиакосу» в матче баскетбольной Евролиги
Спорт
CAS не разрешил России использовать «Катюшу» на Олимпиаде
Мир
США планируют продать ФРГ пять патрульных самолетов P-8A на $1,8 млрд

Американец заработал $300 тыс. на кешбэке с кредитной карты

0
Озвучить текст
Выделить главное
вкл
выкл

Житель США Константин Аникеев нашел способ зарабатывать крупные средства «из воздуха» на кешбэке с кредитной карты, но после многолетнего судебного разбирательства все же должен будет заплатить налоги с части этой суммы, сообщила газета Wall Street Journal.

Аникеев нашел кредитную карту с неограниченным кешбэком в 5% для покупок в супермаркетах. В супермаркетах он покупал подарочные карты, карты менял на платежные поручения, а поручения в свою очередь обналичивал на свой банковский счет. Сборы за подарочные карты и платежные поручения были значительно меньше кешбэка, так что деньги получалось делать практически из воздуха.

Моя кредитка № 5: банки наращивают выпуск карт по 25% в месяц
Скачок выдачи в самом высокорисковом сегменте может привести к попаданию граждан в долговую яму

За 2013-2014 год находчивый американец провел транзакции больше чем на $6 млн, но такие непривычно высокие траты с кредитки привлекли внимание Налоговой службы США (IRS) и ведомство провело налоговый аудит и потребовала заплатить подоходный налог на прибыль в размере $300 тыс.

По результатам многолетнего суда Аникееву придется заплатить налоги лишь с небольшой доли транзакций. Но власти уже думают, как закрыть лазейку на будущее. Обычно кешбэк рассматривается как скидка на покупку и не облагается налогом, но в данном случае суд посчитал, что нужно заплатить налог с прибыли от покупки платежных поручений.

Кроме того, судья предложил IRS способ закрыть налоговую лазейку. Так, если подарочные карты можно рассматривать как собственность, то их обмен на платежные поручения можно рассматривать как продажу собственности с получением прибыли, а прибыль облагать подоходным налогом.

Аникеев разочарован решением суда. По его словам, традиционная налоговая классификация платежных поручений де-факто не позволяет взимать налоги с прибыли, полученной при их приобретении.

Издание приводит мнение специалиста по налоговому праву, профессора Университета Индианы Стефани Хоффер, которая считает решение суда странным. Действительно, кешбэк обычно рассматривают как скидку при покупке и не облагают налогом. Но Аникеев де-факто ничего не покупал, то есть его кешбэк — это явный налогооблагаемый доход, а не скидка, отметила она.

В 2020 году за первую половину года доля безналичных платежей в России увеличилась на 67%. Рост числа операций с банковскими картами увеличился в пять раз. Банки стимулируют безналичные расчеты с помощью кэшбэка и различных программ лояльности.

Прямой эфир
Меню
Подписка на газету
Подписка на новости
RSS

Авторское право на систему визуализации содержимого портала iz.ru, а также на исходные данные, включая тексты, фотографии, аудио- и видеоматериалы, графические изображения, иные произведения и товарные знаки принадлежит ООО «МИЦ «Известия». Указанная информация охраняется в соответствии с законодательством РФ и международными соглашениями.

Частичное цитирование возможно только при условии гиперссылки на iz.ru.

АО «АБ «РОССИЯ» — партнер рубрики «Экономика»

Сайт функционирует при финансовой поддержке Федерального агентства по печати и массовым коммуникациям.

Ответственность за содержание любых рекламных материалов, размещенных на портале, несет рекламодатель.

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Свидетельства о регистрации ЭЛ № ФС 77 - 76208 от 8 июля 2019 года, ЭЛ № ФС 77 - 72003 от 26 декабря 2019 года

Все права защищены © ООО «МИЦ «Известия», 2021