Дело возбудили в Якутии по факту вылова осетров на 3,4 млн рублей

В Якутии возбуждено уголовное дело по факту вылова сибирских осетров на общую сумму 3,4 млн рублей. Фигурантами дела являются трое жителей республиканской столицы, сообщает пресс-служба МВД России по региону.

Внедорожник с незаконным уловом инспекторы ДПС остановили в селе Намцы. При осмотре багажника была обнаружена и изъята 21 особь сибирского осетра, пишет ИА SakhaNews.

Как выяснилось, браконьеры выловили их в акватории реки Алдан в местности Сыгыннах. Подо льдом были найдены и изъяты рыболовные сети.

Общий ущерб, причиненный государству, оценивается в 3,4 млн рублей. Возбуждено уголовное дело по ч. 3 ст. 256 УК РФ («Незаконная добыча (вылов) биологических ресурсов»).

Ранее в марте сообщалось, что в Хабаровском крае ожидает суда организованная группа, которая выловила в период нереста рыбы на 4,5 млн рублей. Фигурантам грозит до пяти лет лишения свободы.