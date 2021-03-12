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Дело возбудили в Якутии по факту вылова осетров на 3,4 млн рублей

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В Якутии возбуждено уголовное дело по факту вылова сибирских осетров на общую сумму 3,4 млн рублей. Фигурантами дела являются трое жителей республиканской столицы, сообщает пресс-служба МВД России по региону.

Внедорожник с незаконным уловом инспекторы ДПС остановили в селе Намцы. При осмотре багажника была обнаружена и изъята 21 особь сибирского осетра, пишет ИА SakhaNews.

Как выяснилось, браконьеры выловили их в акватории реки Алдан в местности Сыгыннах. Подо льдом были найдены и изъяты рыболовные сети.

Общий ущерб, причиненный государству, оценивается в 3,4 млн рублей. Возбуждено уголовное дело по ч. 3 ст. 256 УК РФ («Незаконная добыча (вылов) биологических ресурсов»).

Ранее в марте сообщалось, что в Хабаровском крае ожидает суда организованная группа, которая выловила в период нереста рыбы на 4,5 млн рублей. Фигурантам грозит до пяти лет лишения свободы.

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