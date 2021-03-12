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В России предложили расплачиваться за покупки пластиковой тарой

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В Союзе потребителей России предложили позволить гражданам платить за некоторые покупки в магазинах при помощи пустых бутылок. Об этом заявил председатель союза Пета Шелищ на онлайн-конференции «Решить проблему пластикового загрязнения планеты!», приуроченной ко Всемирному дню защиты прав потребителей, в пятницу, 12 марта.

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«Мы выступили с инициативой дать возможность потребителям обменивать пустые пластиковые бутылки от напитков на полные с тем же содержимым», — приводит «Российская газета» слова Шелища.

По его словам, цена пустой бутылки доходит до 10 рублей. Таким образом для обмена понадобится 5–7 штук.

Соответствующее предложение Союзпотреб направил производителям таких продуктов и крупным торговым сетям. Шелищ подчеркнул, что там заинтересовались и обещали обдумать такую возможность.

Глава союза считает, что это будет выгодно всем участникам предполагаемой цепочки. Потребитель сможет сэкономить деньги, торговая сеть — увеличить свой оборот, а производитель нарастит выпуск продукции.

Забирать пустые бутылки смогут те же фуры, на которых привозят продукцию в магазины. Затем их купят переработчики, превратят в гранулы, из которых потом опять сделают пластиковую упаковку.

По мнению эксперта, также удастся уменьшить объемы пластика, который попадает на свалки, и тем самым улучшить экологическую ситуацию в стране.

В сентябре 2020 года стало известно, что российские ритейлеры предложили властям разработать для отрасли рекомендации по переходу на упаковку из материалов, которые можно отправить на переработку. Об этом говорилось в протоколе заседания рабочей группы по подготовке концепции расширенной ответственности производителя (РОП). Минэкономразвития направило документ в аппарат правительства, а «Известия» ознакомились с протоколом. Полный переход на бумажные упаковки займет 10 лет.

Однако такие сумки будут стоить покупателям денег в отличие от пластиковых, которые зачастую выдают бесплатно.

Экоактивисты отмечали, что бумажные упаковки сложно переработать, а когда они становятся мусором, то распадаются на мелкие части и попадают в желудки животных и птиц.

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