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На МКС с 2022 года начнется исследование рентгеновского фона Вселенной

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Космонавты на МКС изучат рентгеновский фон Вселенной. Прибор разработал Институт космических исследований. Устройство будет готово к осени этого года, сообщает телеканал «Известия». Ранее космонавты использовали аппарат, разработанный NASA. Новый датчик отличает большая точность измерений. Эксперимент стартует в 2022 году.

Телеканал «Известия» доступен в пакетах кабельных операторов, в Москве он находится на 26-й кнопке. Также прямой эфир канала транслируется на сайте iz.ru.

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