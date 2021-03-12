На МКС с 2022 года начнется исследование рентгеновского фона Вселенной

Космонавты на МКС изучат рентгеновский фон Вселенной. Прибор разработал Институт космических исследований. Устройство будет готово к осени этого года, сообщает телеканал «Известия». Ранее космонавты использовали аппарат, разработанный NASA. Новый датчик отличает большая точность измерений. Эксперимент стартует в 2022 году.

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