В Сирию доставили подземный радар для поиска укрытий боевиков

Военные РФ доставили в Сирию радар для поиска укрытий боевиков. «Око-3» может обнаружить пустоты в грунте и бетоне. Волны прибора проникают на глубину до 50 метров, сообщает телеканал «Известия». С помощью георадара находили тоннели боевиков для диверсий и атак. В Сирию также доставили новые защитные костюмы для саперов. Спецодежда весит 12 кг — в два раза меньше той, что носили ранее. В костюме есть система охлаждения, что актуально при местном климате.

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