Площадь пожара в многоэтажке в Анапе возросла до 1800 "квадратов"

Площадь пожара в многоэтажке в Анапе возросла до 1800 "квадратов"

2021-03-12 09:30:03

2021-03-12 09:30:03

2021-03-12 09:30:03

2021-03-12 09:30:03

Партийный переулок, д. 1, к. 57, с. 3 115093 Москва, Россия info@iz.ru