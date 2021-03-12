Иммунолог рассказал о последствиях передозировки цинка

Аллерголог-иммунолог Владимир Болибок в эфире «Радио 1» в четверг, 11 марта, рассказал об опасности передозировки цинка.

По словам специалиста, передозировка цинка может иметь серьезные последствия, в том числе может привести даже к коме.

Болибок уточнил, что избыточное содержание цинка в организме вредит печени, почкам и поджелудочной железе. В этой связи следует неукоснительно соблюдать предписания по применению. Для мужчин суточная дозировка составляет 11 мг в сутки, для женщин — 8 мг в сутки.

Иммунолог отметил, что прием цинка противопоказан людям, которые работают на электротехнических предприятиях или с тканями и красителями. Нет необходимости в приеме цинка и у тех, кто увлекается устрицами, потому что в этом деликатесе содержится достаточно цинка.

Болибок подчеркнул, что лучше всего принимать комплексные препараты, в которых кроме цинка содержатся и другие компоненты. Эта мера позволит избежать передозировок, пишет НСН.

11 марта врач-диетолог, член национальной Ассоциации диетологов и нутрициологов Марина Макиша назвала признаки дефицита витамина B12. В беседе с «Известиями» она пояснила, что при недостатке витамина B12 в организме человека развивается анемия.