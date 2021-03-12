Выставка «Триумф победителей» открылась в Музее Победы в Москве, передает телеканал «Известия». В экспозицию вошли около 600 экспонатов: живопись, графика, скульптура, монеты и предметы быта. Посетители смогут также увидеть редкие архивные фото.

Гостям расскажут о Параде Победы 24 июня в Москве, о параде победителей в Берлине, о параде ветеранов 1995 года.

Выставка продлится до 31 мая.

Телеканал «Известия» доступен в пакетах кабельных операторов, в Москве он находится на 26-й кнопке. Также прямой эфир канала транслируется на сайте iz.ru.